Грузия и ЕС подписали соглашение о едином воздушном пространстве

Грузия и Европейский союз подписали соглашение о едином воздушном пространстве, сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на делегацию ЕС в Грузии.

Соглашение предусматривает разработку общего авиационного пространства между Грузией и ЕС в течение двух лет после его подписания на основе правил в областях безопасности полетов и авиационной безопасности. "Грузия проведет гармонизацию своего законодательства с европейскими стандартами ЕС и осуществления авиационных правил в таких областях, как безопасность полетов, окружающая среда, защита прав потребителей, управление воздушным движением, экономическое регулирование", - говорится в сообщении.

Согласно подписанному соглашению, все авиакомпании Евросоюза смогут выполнять прямые полеты в Грузию из любой точки ЕС, как и грузинские авиаперевозчики. Соглашение снимет все ограничения на цены и количество еженедельных рейсов между Грузией и ЕС. На протяжении последних пяти лет пассажирские перевозки ежегодно увеличивались в среднем на 10%, а грузовые - не меньше чем на 26% за пять лет.

На сегодняшний день существует прямая связь полетов между Грузией и девятью странами - членами ЕС: Австрией, Чехией, Францией, Германией, Грецией, Латвией, Литвой, Нидерландами и Польшей.