Медведев обещает в России один-два украиноязычных телеканала
...уже в ближайшее время
Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявляет, что в России вскоре будет осуществляться вещание одного или двух украинских телеканалов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на совместной с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ пресс-конференции в Кремле.
По его словам, в России в ближайшее время появится "один-два" цифровых телеканала, вещающих на украинском языке.
Российский лидер уточнил, что "это будет пакетом, которым сможет воспользоваться самое широкое представительство украинской диаспоры и все, кто захочет получать информацию в России на украинском языке".
Д.МЕДВЕДЕВ отметил, что Россия должна не только следить за положением русского языка в других странах, но и делать все возможное для развития языков соседей в самой России.
"Нужно посмотреть, обеспечены ли условия для изучения украинского языка и какова здесь "информационная поляна", - сказал он.
В свою очередь, В.ЯНУКОВИЧ заявил, что в скором времени сделает так, что русскоязычные граждане его страны не будут чувствовать себя ущемленными.
"Мы примем все необходимые законы. И это программное мое решение я выполню перед украинским народом. Этот вопрос будет решен в самое ближайшее время", - сказал В.ЯНУКОВИЧ.