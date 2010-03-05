Медведев обещает в России один-два украиноязычных телеканала

Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявляет, что в России вскоре будет осуществляться вещание одного или двух украинских телеканалов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на совместной с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ пресс-конференции в Кремле.

По его словам, в России в ближайшее время появится "один-два" цифровых телеканала, вещающих на украинском языке.

Российский лидер уточнил, что "это будет пакетом, которым сможет воспользоваться самое широкое представительство украинской диаспоры и все, кто захочет получать информацию в России на украинском языке".

Д.МЕДВЕДЕВ отметил, что Россия должна не только следить за положением русского языка в других странах, но и делать все возможное для развития языков соседей в самой России.

"Нужно посмотреть, обеспечены ли условия для изучения украинского языка и какова здесь "информационная поляна", - сказал он.

В свою очередь, В.ЯНУКОВИЧ заявил, что в скором времени сделает так, что русскоязычные граждане его страны не будут чувствовать себя ущемленными.

"Мы примем все необходимые законы. И это программное мое решение я выполню перед украинским народом. Этот вопрос будет решен в самое ближайшее время", - сказал В.ЯНУКОВИЧ.