Глава судебной палаты Молдовы назвал журналистов "бешеными собаками"

Парламент Молдовы в четверг, 4 марта, отправил в отставку председателя Высшей судебной палаты (ВСП) республики Иона МУРУЯНУ.

Как передает Лента.ру, одной из основных причин принятия решения о снятии И.МУРУЯНУ с занимаемой должности стал конфликт главы ВСП с журналистами республики. Не так давно глава ВСП выступил с заявлением о том, что журналисты "иногда превращаются в бешеных собак, опасных для общества". С такой репликой И.МУРУЯНУ обратился к своим коллегам-судьям на собрании около двух недель назад.

Глава ВСП назвал представителей СМИ "бешеными собаками" за то, что они подвергли критике работу судов Молдовы. По мнению И.МУРУЯНУ, молдавская пресса "очень много пишет про проигранные дела в Европейском суде по правам человека, сваливая вину на судей".

Представители СМИ республики, в свою очередь, резко отреагировали на заявление И.МУРУЯНУ и потребовали его отставки. Вскоре председатель ВСП принес извинения за свои слова, однако это не изменило настрой журналистов, добивавшихся снятия И.МУРУЯНУ со своего поста.

В итоге за решение этого вопроса взялся парламент страны. Правящий Альянс за европейскую интеграцию, имеющий большинство в парламенте, проголосовал за отставку И.МУРУЯНУ. Всего в пользу этого решения свои голоса отдали 52 из 101 депутата (представители Партии коммунистов отказались участвовать в голосовании и покинули зал заседаний).

Так или иначе, за И.МУРУЯНУ сохранится должность судьи. Окончательное решение об увольнении председателя ВСП теперь предстоит принять Конституционному суду республики, поскольку парламент отправил И.МУРУЯНУ в отставку лишь технически.

Как сообщал УНИАН, в начале февраля с. г. харьковские телевизионщики потребовали от лидера Партии регионов, а ныне Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА реакции на заявления мэра Харькова, регионала Михаила ДОБКИНА, назвавшего журналистку “ручной собачкой”.

Выступить с таким обращением их заставил инцидент, произошедший на пресс-конференции М.ДОБКИНА 3 февраля. Журналист АТН Екатерина МОРОЗОВА задала мэру вопрос, как он оценивает качество уборки харьковских дорог от снега и льда и нашли ли виновных, которые несвоевременно сняли агитацию В.ЯНУКОВИЧА в первом туре выборов.

В ответ М.ДОБКИН заявил: «Я буду разговаривать с вами, когда вы наберетесь мужества, встанете с колен, во-первых, мне неудобно с вами в такой позе разговаривать... Наберитесь мужества, станьте журналистом, а не ручной собачкой в руках хозяев».

В телекомпании называют такую реакцию М.ДОБКИНА «беспрецедентным оскорблением» и отмечают, что харьковские журналисты обычно наталкиваются в лучшем случае на игнорирование вопросов, в худшем - на оскорбления, а иногда и угрозы в свой адрес.

Однако никакой реакции со стороны В.ЯНУКОВИЧА или Партии регионов до сих пор не было.