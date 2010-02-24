Украина пока не просится в ОДКБ
21:43, 24 февраля 2010Мир
1476 0
Комментарий генерального секретаря
Украина, где недавно прошли выборы президента, пока не выразила желание вступать в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил в эфире телеканала "Россия 24" генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа.
"Украина пока не просится", - сказал Бордюжа, отвечая на вопрос журналиста.
По его словам, руководство Организации "никого не приглашает".
"Я думаю, что осознание необходимости создания Коллективных сил или коллективной системы безопасности - это прерогатива каждого государства", - добавил Бордюжа.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter