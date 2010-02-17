Молдова и Румыния открыли мост, взорванный немцами в 1944 году

Молдова и Румыния открыли мост Рэдэуць-Липкань через р.Прут, взорванный в 1944 году немецкими войсками и отстроенный заново при финансовой поддержке Европейского союза. Как сообщили в молдавском правительстве, первым гражданином Молдовы, который пересек мост, стал премьер-министр Владимир Филат, а первым гражданином Румынии - министр внутренних дел Василе Блага.

На восстановление и реконструкцию моста, осуществляемые при финансовой поддержке ЕС, было потрачено более 11 млн евро.

Премьер-министр Молдовы поблагодарил Европейскую комиссию и власти Румынии за помощь в открытии моста, отметив, что Молдова - европейская страна, и ее граждане в перспективе получат возможность свободного передвижения по Европе. Министр внутренних дел Румынии сказал, что в конце марта 2010 года граждане приграничных районов Молдавии смогут проходить через границу по мосту Рэдэуць-Липкань без виз, поскольку вступит в силу соглашение о малом приграничном движении.

Как сообщалось ранее, напоминает РосБизнесКонсалтинг, около 1,2 млн граждан Молдавии получили право пользоваться упрощенным режимом пересечения молдавско-румынской границы. Право въезжать в соседнюю страну без виз на основе специальных пропусков получили жители приграничных сел.