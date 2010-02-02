Всемирный конгресс украинцев сделал заявление о выборах

Всемирный конгресс украинцев призывает всех украинских избирателей, „проживающих на отеческой земле и за ее границами, почувствовать личную ответственность и активно участвовать во втором туре президентских выборов, отдав свои голоса за кандидата, который будет служить интересам Украины и украинского народа, будет укреплять независимость Украины, способствовать утверждению статуса украинского как единого государственного языка и изберет курс дальнейшей демократизации, украинизации и интеграции в европейское общество”.

Об этом говорится в заявлении ВКУ, распространенном по киевскому времени в ночь на 2 февраля.

Выборы 7 февраля, считают в диаспоре, „станут решающими в определении стратегического направления Украинского государства: будет ли Украина и дальше укреплять свой суверенитет и независимость, строить демократическое общество, осуществлять европейский курс, восстанавливать историческую память своего народа и возрождать его многовековые ценности, в частности украинский язык и культуру”.

Обращая внимание на важность широкого волеизъявления украинских граждан в деле общегосударственного масштаба, всемирный конгресс украинцев выражает свою обеспокоенность значительным снижением уровня их участия в первом туре выборов. „За пять лет общее количество избирателей снизились почти на 4,5 миллиона. Это говорит о том, что значительная часть украинцев не воспользовалась одним из неотъемлемых достижений демократического общества – правом голоса, что дает уникальную возможность каждому проявить свою собственную волю в решении важного общенародного дела”, говорится в заявлении ВКУ.