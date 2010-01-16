С Гаити эвакуировано 17 граждан Украины

С острова Гаити, где произошло мощное землетрясение, эвакуировано 17 граждан Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Они были перевезены из г. Порт-о-Пренс (Гаити) в г. Нассау (Багамские острова) на самолете, задействованном для доставки в Республику Гаити исландской поисково-спасательной группы, которая прибыла для ликвидации последствий землетрясения.

В связи с этим министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО направил министру иностранных дел Республики Исландия Оссуру СКАРФЕДИНССОНУ письмо благодарности за помощь гражданам Украины.

П.ПОРОШЕНКО также поручил Посольству Украины в США проконтролировать последующее возвращение наших соотечественников на Родину и, в случае необходимости, оказать им всестороннее содействие и помощь.

Также МИД во взаимодействии с международными партнерами продолжает работу по проработке механизмов доставки из Украины на Гаити мобильного госпиталя для предоставления медицинской помощи пострадавшим от землетрясения.

Как сообщал УНИАН, возле побережья Гаити 12 января произошло два землетрясения магнитудой 7,0 и 5,9. Разрушено много зданий, в частности, президентский дворец, здания штаб-квартиры миротворческой миссии ООН, парламента, налоговой службы, тюрьма, школы и больницы.

По разным оценкам, речь может идти о десятках или сотнях тысяч жертв.