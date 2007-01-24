ПАСЕ с опозданием на год осудила энергетический шантаж Украины

Парламентская ассамблея Совета Европы призывала все страны-члены не использовать энергетические ресурсы для политического давления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в принятой вечером 23 января резолюции ПАСЕ “Опасность использования энергетических ресурсов как средств политического давления”.

В резолюции ПАСЕ выразила надежду, что Российская Федерация, которая является одним из наибольших поставщиков энергетических ресурсов, присоединится к Европейской энергетической хартии.

В документе отмечается необходимость стабильных и стойких отношений между Россией и странами, которые больше всего зависят от ее энергетических ресурсов: Грузией, Украиной, Молдовой и некоторыми новыми членами Европейского Союза.

В резолюции ПАСЕ также осудила досадный инцидент с ограничением снабжения газа из России для Украины в январе 2006 года.

Европейские депутаты в своем документе также выразили обеспокоенность тем, что цены на энергоносители, по их мнению, формируются не по рыночным принципам.

В рекомендациях, принятых ПАСЕ, содержится призыв ко всем 46-ти странам-членам Совета Европы присоединиться к Европейской энергетической хартии, выполнять свои международные обязательства в сфере снабжения энергоресурсов, придерживаться принципов рыночной экономики в энергетическом секторе, предоставлять доступ третьим странам к трубопроводам.

Кроме того, ПАСЕ поручила Комитету министров Совета Европы организовать пан-Европейский диалог относительно энергетической безопасности и провести пан-Европейскую конференцию по этому поводу.