Зарубежные дипломаты заявили о готовности к сотрудничеству с Черновецким

Зарубежные дипломаты, аккредитованные в Украине, заявили о готовности к сотрудничеству с новым мэром Киева Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ для расширения отношений Украины и ее столицы с их странами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил дуайен зарубежного дипломатического корпуса, Чрезвычайный и Полномочный Посол Аргентины в Украине Мигель Анхель КУНЕО, выступая во время официального приема для зарубежных дипломатов по случаю избрания Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО мэром Киева.

«От имени дипломатического корпуса я поздравляю вас с избранием на должность мэра Киева и вашей программы по преобразованию Киева в современную европейскую столицу», - сказал аргентинский дипломат.

В свою очередь мэр Киева Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ поблагодарил дипломатов за поддержку. «Я всегда чувствовал, что многие из вас симпатизировали мне в моей политической деятельности, когда я был депутатом Верховной Рады. Я ощущал – то, что я делал в Верховной Раде, имело отношение к установлению дружественных отношений между Украиной и вашими странами», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ. Мэр Киева также поблагодарил киевлян, которые отдали свои голоса в его поддержку. «Они (киевляне – УНИАН) сделали это потому, что я демонстрировал себя принципиальным политиком, хозяйственником, а также потому, что всем сердцем верю в Бога», - отметил он.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ пообещал, что его деятельность в должности мэра украинской столицы будет направлена на улучшение жизни и реализацию принципов Конституции об обеспечении прав и свобод граждан. «Надеюсь, что с моим появлением в киевской власти у киевлян появится шанс на лучшую жизнь», - подчеркнул Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Мэр Киева представил зарубежным дипломатам свою супругу Алину, дочь Кристину, сына Степана и внучку Алину.

В церемонии приняли участие представители более 70 посольств зарубежных государств.