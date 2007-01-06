Президент Палестины объявил военизированное крыло ХАМАС вне закона

Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас объявил военизированное крыло движения ХАМАС вне закона. Как сообщает агентство France Presse, он потребовал, чтобы боевики этого движения присоединились к официальным палестинским силам безопасности.

Накануне Аббас, представляющий движение ФАТХ, договорился с премьером от ХАМАС Исмаилом Ханией о прекращении огня между группировками. Очередная эскалация насилия в Газе последовала за нападением боевиков ХАМАС на дом Мухаммада Гриба (Mahammad Greeb), высокопоставленного представителя палестинских сил безопасности, лояльных Аббасу и ФАТХ.

Почти одновременно с обнародованием решения о фактическом запрещении боевого крыла ХАМАС боевики ФАТХ напали на дом в Газе, где живет член палестинского парламента Юсеф Шарафи (Yussef Sharrafi), представляющий ХАМАС.