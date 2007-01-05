Как Минск ответил Вашингтону

Министерство иностранных дел Беларуси считает, что официальный представитель Государственного департамента США Шон МАККОРМАК не компетентен в вопросе введения белорусской стороной пошлин на транзит российской нефти.

Об этом УНИАН заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Андрей ПОПОВ.

«Во-первых, американский представитель, судя по всему, вовсе не компетентен в вопросах, который пытается комментировать. Отсюда очевидная путаница и переворачивание всей темы «с ног на голову». Кроме того, высказывания официального представителя Госдепа США явно указывают на чрезмерную штампованность его мышления. Как следствие, он достаточно неуклюже переносит эти штампы на энергетическую тематику», - сказал А.ПОПОВ.

Как сообщал УНИАН, официальный представитель Государственного департамента США Ш.МАККОРМАК на брифинге в Вашингтоне 4 января выступил на стороне России в вопросе введения Беларусью пошлин на транзит российской нефти. «Очевидно, что прошлая практика белорусского режима была направлена на получение прибыли от продажи российской нефти. Сейчас белорусское правительство пытается удержать эту прибыль при экспорте очищенной нефти – и это еще один пример гнилой сущности этого режима. Они используют эти ресурсы для личного обогащения людей из окружения ЛУКАШЕНКО»,- сказал Ш.МАККОРМАК.