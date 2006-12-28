США готовят на январь новую стратегию по Ираку

Президент США Джордж Буш сообщил о "хорошем продвижении" в подготовке новой стратегии по Ираку.

"Нам предстоит провести дальнейшие консультации", - заявил Буш в четверг в беседе с журналистами после состоявшегося за закрытыми дверями на его ранчо под Кроуфордом (штат Техас) специального заседания Совета национальной безопасности (СНБ) при президенте США.

Ожидается, что работа над выработкой новой стратегии будут продолжаться в ближайшие дни и завершится обращением Буша к стране в начале января.

В работе заседания СНБ, подробности которого не раскрываются, приняли участие вице-президент Ричард Чейни, госсекретарь Кондолиза Райс, министр обороны Роберт Гейтс, председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Питер Пейс, советник президента США по национальной безопасности Стивен Хэдли.

РИА "Новости"