В Польше провели акцию по проверке чистоты туалетов к Евро-2012

В Польше в течение последних двух месяцев проходила акция по проверке чистоты туалетов в городах-организаторах Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как сообщили УНИАН в компании CWS-boco Polskа, которая организовала акцию, волонтеры в четырех городах Евро-2012 проверили около 200 туалетов.

75% из них получили «сертификат чистоты», которые вручались в случае, если туалет набирал необходимое количество баллов по специально определенной системе (максимальное количество баллов – 100).

Каждый туалет для получения сертификата должен быть обозначен, иметь туалетную бумагу, урну, дозатор мыла и бумажное полотенце.

Сертификат получали туалеты, которые набирали больше 60 баллов. В среднем все туалеты получили 65,9 балла.

Исследование засвидетельствовало, что самые чистые туалеты - на аэродромах (73 балла), а в самом плохом состоянии туалеты - на железнодорожных станциях.

Идеальный туалет организаторы нашли в одном из ресторанов.

В рамках акции также были проведены опросы зарубежных туристов, которые посещают польскую столицу.

Оказалось, что 4% туристов (около 0,5 млн. людей) не смогло найти в Варшаве общественного туалета и были вынуждены «спасаться» в темных закоулках улиц и парков.

Лучше всего оценивают зарубежные гости туалеты в гостиницах, ресторанах и на аэродроме, тогда как хуже всего выглядят туалеты на кемпингах и в поездах.

Организаторы акции выразили надежду, что их усилия будут способствовать осознанию необходимости улучшения стандарта туалетов в Польше к Евро-2012.