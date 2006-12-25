Информатор по делу Литвиненко обвиняется в клевете в отношении украинцев

Источники в британской полиции заявили в воскресенье, что арест Марио СКАРАМЕЛЛЫ, встречавшегося с бывшим сотрудником ФСБ россии Александром Литвиненко в Лондоне в день его отравления, не имеет отношения к расследованию по этому делу.

"Это связано с итальянскими властями", - утверждают источники в Скотланд-Ярде.

Как отмечает РИА «Новости», М.СКАРАМЕЛЛУ арестовали в неаполитанском аэропорту, как только приземлился самолет, доставивший его из Лондона, где он проходил медицинское обследование.

Ему предъявлены обвинения в незаконной перевозке оружия, разглашении служебной тайны, а также клевете при отягчающих вину обстоятельствах. В настоящий момент задержанный препровожден в одну из римских тюрем.

В отношении М.СКАРАМЕЛЛЫ возбуждено несколько уголовных дел: прокуратора города Болонья обвиняет его в даче ложных показаний по делу о незаконной транспортировке радиоактивного урана в республику Сан-Марино; прокуратура Неаполя - в незаконной утилизации отходов в области Кампания. Однако арест М.СКАРАМЕЛЛЫ произошел в связи с расследованием римской прокуратуры.

Речь идет об истории, происшедшей в начале года. М.СКАРАМЕЛЛА тогда сообщил, что на него, председателя парламентской комиссии Василия МИТРОХИНА, сенатора от партии "Вперед, Италия!" Паоло ГУЦЦАНТИ, готовится покушение, которое должно осуществиться в городке Терамо в области Абруццо. Исполнителями, по его сведениям, должны были стать граждане Украины, а оружие должно было прибыть с севера страны.

Действительно, в скором времени был задержан груз, содержавший боеприпасы для гранатомета и перевозившийся мигрантами из Украины, которые были арестованы.

Следователи, однако, заподозрили, что оружие было подброшено самим М.СКАРАМЕЛЛОЙ, который в тот момент являлся консультантом действовавшей в 2002-2006 парламентской комиссии, расследовавшей деятельность спецслужб бывшего СССР на территории Италии.

Таким образом, в отношении украинцев имели место клевета и лжесвидетельство.

Ордер на арест М.СКАРАМЕЛЛЫ был выдан еще в первой половине декабря, однако итальянская полиция хотела удостовериться, что состояние здоровья обвиняемого позволяет ему находиться в тюрьме: британские медики выявили в его организме полоний-210. Первоначально М.СКАРАМЕЛЛА даже заявлял, что находится при смерти.

Впоследствии поступило уточнение, что полученная им доза радиации от полония крайне незначительна. Тем не менее, М.СКАРАМЕЛЛА провел несколько дней на обследовании в лондонской больнице Университетского колледжа, после чего до 24 декабря оставался в Лондоне, проходя дополнительные медицинские тесты.

Анализы были взяты и у двух его детей, которые находились в столице Великобритании две недели и оказавшихся вне опасности. Дети вернулись домой в Неаполь в субботу.

1 ноября М.СКАРАМЕЛЛА встречался в Лондоне с экс-офицером ФСБ А.Литвиненко в суши-баре "Итцу", где получил дозу облучения от полония-210. Он привлек к себе внимание итальянской прессы, раскопавшей массу неприглядных подробностей относительно деятельности этого консультанта по вопросам безопасности.

А.Литвиненко, бежавший в Великобританию в 2000 году, скончался, предположительно, от отравления полонием-201 23 ноября. Его смерть расследуется антитеррористическим подразделением Скотланд-Ярда.