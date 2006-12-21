Визит Путина в Украину определит ”стратегию новейших отношений”

Координатор парламентского большинства Раиса БОГАТЫРЁВА считает, что главным результатом визита Президента РФ Владимира ПУТИНА в Киев в рамках первого заседания межгосударственной украинско-российской комиссии “Ющенко-Путин” будет определение стратегии развития новейших отношений двух стран.

Об этом Р.БОГАТЫРЁВА заявила УНИАН в эксклюзивном комментарии.

„Парламентское большинство и Кабинет Министров уже продемонстрировали пример согласованной работы, в результате которой - очевидный прогресс в наших двусторонних взаимоотношениях, в частности, в вопросе относительно цены на газ и прекращении торговых войн”, – сказала она.

Р.БОГАТЫРЁВА отметила, что на будущее стратегия двусторонних отношений должна базироваться на необходимости решения существующих проблем, исключая возможность применения дипломатических войн.

Координатор большинства убеждена, что сторонам нужно максимально прагматически подходить к комплексным вопросам, в частности, избегать спекуляций вокруг острых тем относительно ЧФ, НАТО, русского языка. „Мы не должны вести диалог языком угроз, нам следует договариваться об условиях и перспективах участия в совместных межнациональных проектах, о координации усилий по урегулированию „замороженных конфликтов” на территории бывшего СССР”, – сказала лидер фракции Партии регионов.

„В силу географических и исторических обстоятельств Украина и Россия взаимозависимы. Это касается вопросов энергоносителей, транзита, технологических циклов. Эта взаимозависимость должна стать ресурсом для развития наших сообществ. Мы не имеем права отказываться от этого”, – цитирует слова депутата пресс-секретарь фракции Партии регионов Людмила ХАРИВ.