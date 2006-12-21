«Перевод с путинского на русский» сделает депутат Госдумы Рогозин

17-00 - В офисе Российско-украинского Информационного центра состоится пресс-конференция депутата Государственной Думы России, председателя Конгресса Русских Общин Дмитрия Рогозина на тему: «Перевод с путинского на русский», посвященная целям и итогам визита Президента РФ В.В.Путина в Киев. В рамках пресс-конференции Дмитрий Рогозин расскажет об истинных мотивах В.Путина в реализации модели бизнес-отношений между Россией и Украиной и подведет итоги российско-украинского сотрудничества за 2006 год. (ул. Ветрова, д.7-б, 8 этаж).