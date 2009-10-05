Россия отказалась давать Украине кредит

Россия не предоставит Украине запрашиваемый ею кредит на 5 млрд. долл., а также не даст Беларуси последний транш в 500 млн. долл. из кредита в 2 млрд. дол., но будет продвигать интересы этих стран по международной линии - по получению займов от МВФ и антикризисного фонда ЕврАзЭС.

Об этом заявил вице-премьер, министр финансов РФ Алексей КУДРИН журналистам в Стамбуле, передает РИА "Новости".

«Пока мы не рассматриваем продолжение кредита Беларуси (последний транш на 500 млн. долл. из заявленного ранее стабилизационного кредита в 2 млрд. долл.)... На двусторонней основе не предоставим», - сказал А.КУДРИН.

«Мы внимательно наблюдаем за выполнением программы МВФ (по кредитованию Украины). Мы, как члены МВФ, поддерживаем выделение фондом кредита Украине, но на двусторонней основе мы не планируем (давать кредит)», - заявил также глава российского Минфина.

А.КУДРИН напомнил, что страны ЕврАзЭС договорились о создании антикризисного фонда, через который в основном и будут кредитоваться страны-участники. Взнос России в фонд составит 7,5 млрд. долл.

Глава Минфина отметил также, что правительство Беларуси на 90% выполняет программу реформ, сформулированную совместно с МВФ.

"За рамками остается только то, что относится к двусторонним отношениям России и Беларуси, все остальное Беларусь достаточно активно исполняет. Поэтому я удовлетворен действиями правительства республики в части выполнения программы реформ, потому что мои пожелания практически на 90% совпадают с требованиями программы МВФ", - уточнил он.

А.КУДРИН выразил надежду, что реформы в Беларуси "приведут к результатам". При этом он добавил, что не "стал бы забегать вперед" относительно их эффективности.

Министр также напомнил, что Россия предоставляет значительные ресурсы МВФ в рамках пополнения средств фонда.

"И мы считаем, что за счет, в том числе этих ресурсов, и должна предоставляться помощь странам на условиях программы, одобренной МВФ", - сказал он, напомнив, что директор от России голосует "за" предоставление таких кредитов.

Как сообщалось, Украина в начале текущего года обращалась к России за кредитом на закупку газа для закачки в подземные хранилища.

Украина сотрудничает с МВФ по одобренной в ноябре 2008 года двухлетней программе на общую сумму 16,43 млрд. долл. для борьбы с последствиями мирового финансового кризиса. Киев уже получил от фонда три транша - на 4,5, 2,8 и 3,3 млрд. долл. Кредит МВФ предоставлен на 15 лет под 4% годовых.

В конце 2008 г. Россия приняла решение выделить Беларуси кредит в 2 млрд. долл., из которого уже выдано 1,5 млрд. долл. Последний транш в размере 500 млн. долл. российский Минфин не переводил, заявляя, что необходима тщательная оценка перспектив возврата этих средств.