В Швеции открывается Нобелевская неделя, в течение которой будут объявлены лауреаты престижнейшей премии в разных областях науки, культуры и общественной деятельности.

Как сообщает радио «Свобода», сегодня станут известны обладатели Нобелевской премии в области медицины, во вторник - по физике, в среду - по химии, в четверг - по литературе.

В пятницу будут объявлены лауреаты Нобелевской премии мира, в следующий понедельник - лауреаты премии в области экономики.