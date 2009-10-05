В Швеции открывается Нобелевская неделя
08:17, 05 октября 2009Мир
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Сегодня назовут первого лауреата
В Швеции открывается Нобелевская неделя, в течение которой будут объявлены лауреаты престижнейшей премии в разных областях науки, культуры и общественной деятельности.
Как сообщает радио «Свобода», сегодня станут известны обладатели Нобелевской премии в области медицины, во вторник - по физике, в среду - по химии, в четверг - по литературе.
В пятницу будут объявлены лауреаты Нобелевской премии мира, в следующий понедельник - лауреаты премии в области экономики.
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