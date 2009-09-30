Жириновский задумался: зачем России газопроводы в обход Украины?

Вице-спикер Государственной думы РФ, лидер ЛДПР Владимир ЖИРИНОВСКИЙ не исключает, что после президентских выборов в Украине Россия откажется от строительства обходных газопроводов – «Южного потока» и «Северного потока».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Москве во время видео-моста с Киевом.

«Если победит нейтральная фигура, мы не говорим пророссийская, но хотя бы не прозападная, и мы бы решили экономические вопросы… Зачем нам вкладывать огромные деньги и тянуть параллельно еще несколько ниток газопроводов», - сказал В.ЖИРИНОВСКИЙ.

Он подчеркнул, что строительство газопроводов очень дорого для России и невыгодно для Украины, которая потеряет доходы от транзита российского газа в Европу.

«Хотелось бы, чтобы появилась нейтральная фигура», - сказал В.ЖИРИНОВСКИЙ.

По его словам, это позволит решить большинство сложных вопросов в украинско-российских отношениях.

В то же время, В.ЖИРИНОВСКИЙ заявил, что Кремль не будет поддерживать ни одного из кандидатов. По его мнению, наибольшие шансы победить на выборах Президента Украины имеют лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

Он уверен, что кто бы ни победил на выборах, отношения между странами будут улучшаться.

«Хуже чем при ЮЩЕНКО не будет», - убежден В.ЖИРИНОВСКИЙ.