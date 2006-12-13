Евросоюз требует срочной реформы

Европарламент считает необходимым провести реформу институтов Европейского Союза до вступления в него новых стран.

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом говорится в заявлении Европарламента, принятом сегодня в Страсбурге.

Депутаты считают, что такого рода серьезная реформа необходима "для обеспечения повышения эффективности функционирования ЕС, большей прозрачности его работы, ее большей демократичности". В частности, Европарламент предлагает ввести принятие решений в Совете ЕС квалифицированным большинством голосов, провести новое определения ценностей, на которых основывается ЕС, создать статью о правилах выхода из ЕС.

В заявлении Европарламента указывается, что реформу институтов ЕС следует осуществить в сжатые сроки - до проведения выборов в Европарламент, назначенных на 2009 год.

Таким образом, в своих выводах Европарламент полностью поддержал Европейскую комиссию, которая выступает за серьезный пересмотр институтов ЕС в самые ближайшие сроки. Во многом это связано с тем, что отвергнутая народами Франции и Нидерландов Конституция ЕС оказалась в настоящее время заблокированной и не может вступить в действие.