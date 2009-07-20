В канун юбилея высадки человека на Луну на МКС сломался туалет

На Международной космической станции астронавты большую часть воскресенья в канун 40-й годовщины высадки человека на Луну потратили на ремонт туалета. Разделительный насос одного из двух туалетов на МКС накануне вышел из строя, сообщает AP со ссылкой на NASA.

Центр управления космическими полетами рекомендовал астронавтам повесить на неисправный санузел табличку с надписью "Не работает". Пока туалет не починят, в распоряжении сотрудников МКС останется только одна уборная. В настоящее время на МКС находятся 13 человек, и понятное дело, что нагрузка на санузлы нешуточная.

В мае 2008 года сотрудники МКС уже сталкивались с проблемами в функционировании санузла, построенного российской стороной. Тогда у туалета отказал вентилятор двигателя. После этого часть оборудования, отвечающая за сбор жидкости, работала с перебоями.

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