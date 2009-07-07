В Кремле говорят, что заявление по ПРО Медведев с Обамой писали «на колене»

Принятое в понедельник совместное заявление президентов России и США по вопросам противоракетной обороны не готовилось заранее, а родилось в ходе дискуссии президентов, в том числе по ситуации вокруг Ирана и КНДР, заявила журналистам пресс-секретарь главы российского государства Наталья Тимакова. "Совместное заявление по ПРО - документ, который не готовился изначально к согласованию, родилось в ходе встречи "тет-а-тет", - сказала она. По ее словам, документ отражает "позиции российской и американской сторон по вопросам обороны и стал следствием их дискуссии на тему ядерного нераспространения, обеспечения безопасности и вопросов, связанных с ситуацией вокруг Ирана и Северной Кореи". "Президенты посчитали возможным изложить свою дискуссию на бумаге", - сказала она. Тимакова также сообщила, что американская сторона высказала готовность изучить российские предложения по этому вопросу.

РИА новости