У женщины – "армия" нянек.

24-летняя россиянка Кристина Озтюрк воспитывает 21 ребенка, рожденного суррогатными матерями, от своего 57-летнего мужа-миллионера Галипа Озтюрка. Каждый год женщина тратит 67,7 тысячи фунтов стерлингов на 16 нянек.

Об этом пишет The Daily Mail.

В планах россиянки – 105 биологических детей.

С Галипом, владельцем элитной недвижимости, уроженцем Турции, россиянка познакомилась в прибрежном городе Батуми в Грузии. По словам женщины, "это была любовь с первого взгляда в первый день отдыха".

Галип, в свою очередь, отметил ласковый характер избранницы и ее постоянно улыбающееся лицо.

Сейчас семья живет в трехэтажном особняке. У Галипа также есть собственные дети от первого брака, однако россиянка только рада большой семье.

Сначала пара согласилась, что Кристина будет рожать каждый год по ребенку, но потом оба поняли, что репродуктивной способности молодой жены "не хватит на удовлетворение их требований".

Поэтому для рождения воспользовались услугами суррогатных матерей в одной из клиник Батуми, что обошлось кошельку Галипа в почти 10 тысяч долларов за одну беременность.

Хоть у супругов 16 нянек, Кристина, которая также имеет 6-летнюю дочь от предыдущих отношений, настаивает, что заботится о детях, как обычная мама.

Первый ребенок у Кристины и Галипа родился в марте 2020 года, а последний – 21-й – всего три месяца назад.

"Я могу сказать вам одно – мои дни никогда не бывают скучными. Каждый день особенный, от планирования расписания работы нянек до покупок для семьи", – рассказывает Кристина.

Еженедельно она тратит 4 тысячи фунтов стерлингов на предметы первой необходимости, в том числе 20 больших пакетов подгузников, 53 упаковок детской смеси и др.

Няни следят за детьми даже ночью, однако конкретный ребенок за конкретной женщиной не закреплен. Сама Кристина утверждает, что у нее "особая связь" с каждым ребенком.

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Автор: Виолетта Орлова