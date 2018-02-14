Любовь на Олимпиаде: Google выпустил дудл ко Дню Святого Валентина

В дудле рассказывается об истории любви "поганок" - водоплавающих птиц, обитающих по всему миру.

Компания Google выпустила дудл посвященный дню Святого Валентина, не забывая о тематике зимних Олимпийских игр.

Так, дудл "объединил" шестой день зимней Олимпиады в Пхенчхане и День всех влюбленных.

В дудле рассказывается об истории любви "поганок" - водоплавающих птиц, обитающих по всему миру.

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"Птицы показали соперникам, насколько важна сила любви", - прокомментировал Google. Влюбленные участвуют в соревновании по фигурному катанию, к которому готовились еще будучи птенцами. Они распустили перья и закружились в танце.

Ранее Google запустил дудл, посвященный Олимпиаде-2018.