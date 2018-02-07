Пентагон: Россия строит новый подводный ядерный "дрон"

В то время как Обама говорил об обязанности быть примером в том, чтобы избавиться от ядерного оружия, другие страны улучшали свой арсенал.

Недавно обнародованный "Обзор ядерной политики 2018" США четко указывает, что Соединенные Штаты будут проводить более агрессивную политику в отношении России в этой сфере.

Читайте такжеСША представили свою новую ядерную доктрину"Должны смотреть в глаза реальности и увидеть мир таким каким он есть, а не таким как мы желаем, чтобы он был", - пишет глава Пентагона Джим Мэттис в предисловии к стратегии, отмечает издание Slate.

Из документа видно, что в то время как Барак Обама говорил о моральном долге быть примером в том, чтобы избавиться от ядерного оружия, другие страны улучшали свой арсенал. "В то время как Соединенные Штаты продолжали уменьшать количество и важность ядерного оружия, другие, включая Россию и Китай, двигались в обратном направлении", - говорится в отчете.

"Они добавили новые возможности своих ядерных арсеналов, подчеркнули важность ядерного оружия в своих стратегиях и планах и становятся все более агрессивными, включая открытый космос и киберпространство", - говорится в документе.

Так, впервые публично было признано, что Россия "разрабатывает ... новую межконтинентальную автономную подводную атомную торпеду", которая, теоретически, будет в состоянии разрушить целый город на побережье.

Эта система, фактически является "видом дрона, которым выстреливают под водой и, который может теоретически проходить тысячи миль и поражать цели на побережье США, такие как военные базы, города", - объясняет Slate.

Некоторые аналитики считают, что "Статус-6", возможно, не существует и проект, вероятно, является хорошо продуманной дымовой завесой, предназначенной для того, что бы напугать США.