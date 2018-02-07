США потратят $45 миллиардов на военные операции в Афганистане в этом году

Эта сумма включает расходы на содержание американской армии и афганских военных, а также экономическую помощь и логистические нужды.

Заместитель министра обороны США по вопросам безопасности в Азии и Тихом океане Рандалл Шривер на заседании в Сенате заявил, что военные операции в Афганистане в 2018 году обойдутся США в $45 млрд.

Читайте такжеСША начали вывод войск из Ирака По его словам, эта сумма включает расходы на содержание американской армии ($13 млрд) и афганских военных ($5 млрд), экономическую помощь и логистические нужды ($780 млн), сообщает The Hill.

После Шривера выступил Заместитель госсекретаря США Джон Салливан и поддержал новую стратегию. Однако сенаторы раскритиковали запланированные военные расходы. Они поинтересовались, собирается ли администрация президента переговорить с радикальным движением «Талибан» и окончить войну, продолжающуюся 17 лет. Сенатор Рэнд Пол заявил, что в Афганистане «спускаются» миллиарды долларов, но афганцы все еще «не могут защитить себя».

Представитель Пентагона выступил в комитете по внешней политике Сената впервые после объявления президентом Дональдом Трампом новой стратегии в Афганистане в августе 2017 года. Стратегия расширяет полномочия американских военных в этой стране.