Эпидемия гриппа в США : сразу 11 штатов отменили занятия в школах

21:11, 28 января 2018
Мир
403 0
Иллюстрация REUTERS

Читайте такжеЭпидемиологи заявляют о начале опасной эпидемии гриппа в США

Так, учебные заведения закрыты в штатах Айдахо, Техас, Оклахома, Флорида, Алабама, Кентукки, Теннесси, Мичиган, Иллинойс, Северная Каролина и Миссури.

Согласно информации Центра по контролю и профилактике заболеваний при правительстве, в США от гриппа умерли 37 детей. По мнению экспертов, к концу зимнего сезона этот показатель может удвоиться.

Как сообщал УНИАН, в католических храмах Ирландии из-за гриппа отказались причащаться из одной чаши.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #эпидемия гриппа 2017-2018#эпидемия гриппа#эпидемия гриппа в США