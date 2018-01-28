Эпидемия гриппа в США : сразу 11 штатов отменили занятия в школах

Согласно информации Центра по контролю и профилактике заболеваний при правительстве, в США от гриппа умерли 37 детей.

В США власти сразу 11 штатов приняли решение отменить занятия в школах из-за эпидемии гриппа в стране. Об этом сообщил телеканал Fox News.

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Так, учебные заведения закрыты в штатах Айдахо, Техас, Оклахома, Флорида, Алабама, Кентукки, Теннесси, Мичиган, Иллинойс, Северная Каролина и Миссури.

Согласно информации Центра по контролю и профилактике заболеваний при правительстве, в США от гриппа умерли 37 детей. По мнению экспертов, к концу зимнего сезона этот показатель может удвоиться.

Как сообщал УНИАН, в католических храмах Ирландии из-за гриппа отказались причащаться из одной чаши.