Эпидемия гриппа в США : сразу 11 штатов отменили занятия в школах
21:11, 28 января 2018
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Согласно информации Центра по контролю и профилактике заболеваний при правительстве, в США от гриппа умерли 37 детей.
Иллюстрация REUTERS
В США власти сразу 11 штатов приняли решение отменить занятия в школах из-за эпидемии гриппа в стране. Об этом сообщил телеканал Fox News.
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Так, учебные заведения закрыты в штатах Айдахо, Техас, Оклахома, Флорида, Алабама, Кентукки, Теннесси, Мичиган, Иллинойс, Северная Каролина и Миссури.
Согласно информации Центра по контролю и профилактике заболеваний при правительстве, в США от гриппа умерли 37 детей. По мнению экспертов, к концу зимнего сезона этот показатель может удвоиться.
Как сообщал УНИАН, в католических храмах Ирландии из-за гриппа отказались причащаться из одной чаши.
At Least 11 States Closing Schools Over Flu pic.twitter.com/MmwnFQbvXV— Fox News (@FoxNews) January 28, 2018
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