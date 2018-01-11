Трамп сомневается, что будет проходить допрос у спецпрокурора Мюллера

09:07, 11 января 2018
Мир
386 0

Он добавил, что «никакого сговора» между участниками его президентской кампании и Россией не было.

Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп назвал «маловероятным» допрос в спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует возможное вмешательство России в выборы президента США в 2016 году.

Об этом пишет "Радио свобода".

«Увидим, что будет происходить, но даже допрос выглядит маловероятным», – сказал Трамп.

Читайте такжеТрамп подал иск против BuzzFeed из-за клеветы

Он добавил, что «никакого сговора» между участниками его президентской кампании и Россией не было.

По информации американских СМИ, на этой неделе Мюллер якобы заявил адвокатам Трампа о желании допросить президента.

Дональд Трамп регулярно критиковал Мюллера за заявления о вмешательстве России в выборы в США или иные связи с его кампанией, называя это «охотой на ведьм». Четыре человека из окружения Трампа были обвинены или признаны виновными по обвинениям в соответствующих связях.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #российское дело Трампа#Трамп допрос#Трамп Мюллер