Трамп сомневается, что будет проходить допрос у спецпрокурора Мюллера

Президент США Дональд Трамп назвал «маловероятным» допрос в спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует возможное вмешательство России в выборы президента США в 2016 году.

Об этом пишет "Радио свобода".

«Увидим, что будет происходить, но даже допрос выглядит маловероятным», – сказал Трамп.

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Он добавил, что «никакого сговора» между участниками его президентской кампании и Россией не было.

По информации американских СМИ, на этой неделе Мюллер якобы заявил адвокатам Трампа о желании допросить президента.

Дональд Трамп регулярно критиковал Мюллера за заявления о вмешательстве России в выборы в США или иные связи с его кампанией, называя это «охотой на ведьм». Четыре человека из окружения Трампа были обвинены или признаны виновными по обвинениям в соответствующих связях.