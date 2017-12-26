Россия начала формировать постоянные военные базы в Сирии

Россия начала формировать постоянные группировки в Тартусе и Хмеймиме в Сирии. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил сегодня на селекторном совещании.

«На прошлой неделе верховный главнокомандующий утвердил структуру и штат основных пунктов базирования в Тартусе и Хмеймиме. Мы приступили к формированию постоянной группировки там», - заявил Шойгу.

Он отметил, что соответствующее соглашение ратифицировано с руководством Сирии.

Шойгу подчеркнул, что в ходе сирийской операции было отработано многое, начиная от «уникальной» в своем роде логистической схемы по доставке необходимых грузов для работы российской группировки в Сирии, и завершая испытаниями вооружений.

Читайте такжеПентагон не увидел вывода войск Путина из Сирии

«Это касается и высокоточного оружия, и многого другого — системы наведения, система «Стрелец», работа дальней авиации», - сказал Шойгу.

Он добавил, что на прошлой неделе был завершен вывод основной части группировки, которая находилась в Сирии, включая авиационную и другую технику.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря президент России Владимир Путин прилетел на российскую военную базу «Хмеймим» в Сирии и отдал приказ о выводе значительной части российской группировки из этой страны. Это стал третий приказ за последние два года о выводе российской группировки.

Тогда же Путин заявил, что РФ сохранит в Сирии две военные базы – Тартусе и Хмеймиме.