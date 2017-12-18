В Албании сторонники оппозиции пытались ворваться в парламент и сорвать голосование (фото)

В Албании между полицией и сторонниками оппозиции произошли столкновения после того, как митингующие попытались прорваться в парламент и не допустить голосования за назначение временного генерального прокурора.

Об этом сообщает The Associated Press.

Около 3000 протестующих, державшие флаги ЕС и США и выкрикивали антиправительственные лозунги, собрались возле парламента, чтобы осудить избрании временного генерального прокурора, которое по их мнению, является неконституционным.

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Правоохранители смогли оттеснить сторонников оппозиции после того, как они прорвали первый кордон безопасности за пределами парламента. Протестующие бросили дымовые шашки в сторону сотрудников полиции. Местные СМИ сообщают, что несколько человек получили травмы.

Также, оппозиционные депутаты бросали дымовые шашки внутри албанского парламента, однако провластные партии смогли провести голосование и избрать Арту Марку на должность исполняющего обязанности главного прокурора.

"За" это решение проголосовали 69 депутатов правящей Социалистической партии. Два депутата проголосовали против, еще два воздержались, в то время как оппозиция бойкотировала голосование.

Церемония принесения присяги Марку после голосования была короткой и проходила в задымленном помещении.