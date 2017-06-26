Экзит-поллы отдают победу на выборах в Албании правящей Социалистической партии

Социалистическая партия, находящаяся при власти в Албании, наиболее вероятно станет победителем парламентских выборов, которые состоялись в воскресенье, 25 июня.

Она получает около 45-49 процентов голосов избирателей, прогнозирует экзит-пол итальянской социологической компании IPR Marketing. Оппозиционная Демократическая партия может получить до 34 процентов голосов, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

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"Социалистическая партия могла выиграть более 71 мандата (в 140-местном парламенте, - Ред.), однако это лишь прогноз, а не точный факт", - отметил представитель компании Антонио Ното.

Две крупнейшие партии страны соревновались с лозунгами проведения реформ, которые Тирана должна имплементировать ради вступления в ЕС. Статус кандидата на членство в ЕС Албания получила в 2014 году.

Центризбирком страны продлил голосование на час, до девяти вечера по местному времени, из-за низкой явки, которую объясняют религиозными праздниками и жарой, что достигала 39 градусов по Цельсию, отмечает информагентство AP.

Предварительные данные указывают на явку около в 44 процента, по сравнению с 53,5 процентами в голосовании четыре года назад.