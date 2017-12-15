Эрдоган заявил о намерении аннулировать "позорное" решение Трампа по Иерусалиму

Турция будет добиваться отмены "позорного" решения президента США Дональда Трампа по Иерусалиму, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, пишет Hurriyet Daily News.

"Мы будем работать над тем, чтобы отменить это незаконное решение, сначала в Совете Безопасности ООН, а если там его ветируют - в Генеральной Ассамблее ООН", - пояснил он.

Эрдоган добавил, что Анкара запускает инициативу, чтобы как можно больше стран признали палестинское государство.

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Напомним, 6 декабря глава Белого дома Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля, распорядившись перенести туда американское посольство из Тель-Авива.

В свою очередь президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что это решение нивелирует все попытки Вашингтона установить мир между Израилем и Палестиной.

Высокий представитель ЕС из иностранных дел и политики безопасности Федерика Могерини заявила, что страны Евросоюза не будут переводить свои посольства в Иерусалим по примеру США.

В то же время страны Организации Исламского Сотрудничества (ОИС) заявили о признании Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.