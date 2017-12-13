Лидеры исламских государств признали Восточный Иерусалим столицей Палестины

Организация исламского сотрудничества (ОИС) признала Палестину государством со столицей в Восточном Иерусалиме. Об этом говорится в декларации, принятой в среду, 13 декабря, во время внеочередного саммита организации в Стамбуле. ОИС "объявляет Восточный Иерусалим столицей государства Палестина и призывает все страны признать палестинское государство оккупированной столицей в Восточном Иерусалиме", - говорится в заявлении, как пишет DW.

Внеочередной саммит исламских стран был созван в связи с заявлением президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля. На саммите организация отвергла это решение Трампа, назвав его "незаконным", направленным на "умышленное взрывание всех мирных усилий", что может дать толчок "экстремизму и терроризму".

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Лидер палестинцев Махмуд Аббас во время виступа на саммите заявил, что на Ближнем Востоке не может быть "никакого мира или стабильности", пока не признают Иерусалим столицей Палестины. Также он отверг идею о роли США как посредника в решении конфликта. "Отныне мы не принимаем никакой роли США в политическом процессе. Через полностью предвзятое отношение в пользу Израиля", - подчеркнул Аббас. Он также призвал к созданию "нового механизма" во главе с ООН для создания палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Кроме того, добавил Аббас, палестинцы намерены обратиться в Совет Безопасности ООН с просьбой признать Палестину полноправным членом ООН.

Как сообщает dpa, в саммите приняли участие около двадцати глав исламских государств, всего в нем приняли участие представители 56 стран. Ранее в среду турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время саммита заявил, что США должны отказаться от "незаконного и провокационного решения" признать Восточный Иерусалим столицей Израиля. Он также призвал все страны мира признать Иерусалим столицей палестинцев. Зато Эрдоган назвал Израиль "террористическим государством".