Полтора года ожиданий: стало известно о состоянии победителя Евровидения-2017 после пересадки сердца (видео)

Пересадка сердца победителю Евровидения-2017 португальцу Сальвадору Собралу прошла успешно. Об этом сообщает Elperiodico.

Операция была проведена в больнице Санта-Крус в столице Португалии. В этом медецинском центре Собрал будет оставаться госпитализированным в течение нескольких недель в отделении интенсивной терапии, объяснил руководитель медицинской бригады Мигель Абекассис.

«Он хорошо поправляется, - заверил он .

Собрал добивается прогресса. «Если все будет хорошо, у него будет нормальная жизнь, и он надеется, что это произойдет как можно скорее», - добавил врач. Тем не менее, особенно в первые две недели после трансплантации сердца необходимы многие меры предосторожности.

Операция проходила 8 декабря в и продолжалась четыре часа. Собрал находится в реанимационном отделении, где медики контролируют состояние его пересаженного органа.

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Представители клиники сообщают, что "восстановление будет длительным". 21 сентября победитель песенного конкурса "Евровидение 2017" 27-летний португалец Сальвадор Собрал был госпитализирован в клинику Лиссабона.

Музыкант полтора года нуждался в трансплантации сердца. 26 сентября его состояние резко ухудшилось, и певца перевели в реанимацию.

Представитель Португалии Собрал выиграл и по результатам голосования профессионального жюри, и по результатам голосования телезрителей, набрав в общем 758 баллов. Это первая победа участника от Португалии в истории конкурса.