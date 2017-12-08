Президент Турции впервые за 65 лет приехал в Грецию и предложил пересмотреть границы

01:48, 08 декабря 2017
Мир
3576

Вместе с тем, обе страны договорились принять "меры по укреплению доверия".

Президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Греции Прокопис Павлопулос / REUTERS

Первый за 65 лет визит в Грецию турецкого главы государства начался с обмена резкими заявлениями между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и принимающим его президентом Греции Прокописом Павлопулосом, пишет Би-Би-Си.

Эрдоган заявил, что договор 1923 года, который установил границу между Турцией и Грецией после Первой мировой войны, применяется несправедливо.

Павлопулос отверг любые возможные изменения в Лозаннском договоре.

Турция и Греция с 1950-х годов состоят в НАТО, однако их двусторонние отношения остаются напряженными.

Читайте такжеПремьер Македонии готов к компромиссу в споре с Грецией ради вступления в НАТО

Как пишет Би-Би-Си, источники этой напряженности многообразны. Многолетние споры из-за принадлежности необитаемых островов в Эгейском море в 1996 году привели к тому, что обе страны оказались на грани войны .

Они также не смогли достичь мирного соглашения по разделенному Кипру - Турция вторглась в северную часть острова в 1974 году в ответ на военный переворот, поддержанный Афинами.

Турция также заявляет, что в северо-восточной Греции не соблюдаются права мусульманского меньшинства турецкого происхождения.

Как заявил Эрдоган в Афинах, им не разрешается самостоятельно избирать муфтиев и вместо этого исламские богословы назначаются центральными властями Греции.

Турецкое правительство также недовольно решением Верховного суда Греции, которое заблокировало экстрадицию восьми турецких военных, которые бежали в Грецию, после того как якобы приняли участие в неудавшемся перевороте в прошлом году в Турции.

Эрдоган настоятельно призвал Грецию выдать этих людей.

Греция, со своей стороны, жалуется, что Турция регулярно нарушает ее воздушное и военно-морское пространство.

Напряженные отношения между соседями сохраняются с 30-х годов XIX века, когда Греция добилась независимости от Османской империи.

Решительные выступления против Лозаннского договора и в его защиту прозвучали на совместной пресс-конференции в первый день двухдневного визита турецкого лидера.

Президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Греции Прокопис Павлопулос / REUTERS

Эрдоган заявил, что обращение с мусульманами в Греции свидетельствует о том, что Афины не соблюдают договор.

"Необходимая поддержка им не предоставляется с точки зрения инвестиций ... и идет дискриминация", - сказал он, также отметив, что некоторые пункты договора нуждаются в разъяснении.

В ответ Прокопис Павлопулос, который известен в Греции как один из ведущих правоведов, заявил: "Этот договор для нас не является предметом переговоров, этот договор не имеет пробелов, не нуждается в пересмотре или обновлении. Договор имеет силу в его нынешнем виде".

Позже премьер-министр Греции Алексис Ципрас сказал, что обе страны договорились принять "меры по укреплению доверия", добавив, что для сторон важно научиться спокойно обсуждать свои расхождения во взглядах.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Греции Алексис Ципрас / REUTERS

"Мы должны говорить о наших разногласиях и наших спорах конструктивно, без преувеличений или провокаций, а также уважать мнение другой стороны", - заметил Ципрас в присутствии турецкого президента.

Как сообщает из Афин корреспондент Би-би-си Марк Лоуэн, оба правительства надеются открыть новую главу в двусторонних отношениях и подписать соглашения по совместным проектам в сфере развития инфраструктуры.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #визит Эрдогана в Грецию#президент Турции приехал в Грецию#разногласия между Грецией и Турцией#границы Греции и Турции