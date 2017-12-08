Президент Турции впервые за 65 лет приехал в Грецию и предложил пересмотреть границы
Вместе с тем, обе страны договорились принять "меры по укреплению доверия".
Первый за 65 лет визит в Грецию турецкого главы государства начался с обмена резкими заявлениями между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и принимающим его президентом Греции Прокописом Павлопулосом, пишет Би-Би-Си.
Эрдоган заявил, что договор 1923 года, который установил границу между Турцией и Грецией после Первой мировой войны, применяется несправедливо.
Павлопулос отверг любые возможные изменения в Лозаннском договоре.
Турция и Греция с 1950-х годов состоят в НАТО, однако их двусторонние отношения остаются напряженными.
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Как пишет Би-Би-Си, источники этой напряженности многообразны. Многолетние споры из-за принадлежности необитаемых островов в Эгейском море в 1996 году привели к тому, что обе страны оказались на грани войны .
Они также не смогли достичь мирного соглашения по разделенному Кипру - Турция вторглась в северную часть острова в 1974 году в ответ на военный переворот, поддержанный Афинами.
Турция также заявляет, что в северо-восточной Греции не соблюдаются права мусульманского меньшинства турецкого происхождения.
Как заявил Эрдоган в Афинах, им не разрешается самостоятельно избирать муфтиев и вместо этого исламские богословы назначаются центральными властями Греции.
Турецкое правительство также недовольно решением Верховного суда Греции, которое заблокировало экстрадицию восьми турецких военных, которые бежали в Грецию, после того как якобы приняли участие в неудавшемся перевороте в прошлом году в Турции.
Эрдоган настоятельно призвал Грецию выдать этих людей.
Греция, со своей стороны, жалуется, что Турция регулярно нарушает ее воздушное и военно-морское пространство.
Напряженные отношения между соседями сохраняются с 30-х годов XIX века, когда Греция добилась независимости от Османской империи.
Решительные выступления против Лозаннского договора и в его защиту прозвучали на совместной пресс-конференции в первый день двухдневного визита турецкого лидера.
Эрдоган заявил, что обращение с мусульманами в Греции свидетельствует о том, что Афины не соблюдают договор.
"Необходимая поддержка им не предоставляется с точки зрения инвестиций ... и идет дискриминация", - сказал он, также отметив, что некоторые пункты договора нуждаются в разъяснении.
В ответ Прокопис Павлопулос, который известен в Греции как один из ведущих правоведов, заявил: "Этот договор для нас не является предметом переговоров, этот договор не имеет пробелов, не нуждается в пересмотре или обновлении. Договор имеет силу в его нынешнем виде".
Позже премьер-министр Греции Алексис Ципрас сказал, что обе страны договорились принять "меры по укреплению доверия", добавив, что для сторон важно научиться спокойно обсуждать свои расхождения во взглядах.
"Мы должны говорить о наших разногласиях и наших спорах конструктивно, без преувеличений или провокаций, а также уважать мнение другой стороны", - заметил Ципрас в присутствии турецкого президента.
Как сообщает из Афин корреспондент Би-би-си Марк Лоуэн, оба правительства надеются открыть новую главу в двусторонних отношениях и подписать соглашения по совместным проектам в сфере развития инфраструктуры.