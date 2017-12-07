Решение Трампа о Иерусалиме: в Ираке американскому послу вручили ноту протеста

Решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля разозлило даже американского союзника в регионе - Ирак. Официальный Багдад вызвал американского посла и вручил ему свой протест против американского решения, передает ZN.ua со ссылкой на Reuters. Агентство напоминает, что Ирак остается единственной на Ближнем Востоке страной, у которой хорошие отношения как с Вашингтоном, так и с Ираном.

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"Мы предостерегаем против опасных последствий этого решения для стабильности в регионе и мире. Администрация США должна отозвать свое решение для того, чтобы остановить опасную эскалацию, которая подпитает экстремизм и создаст благоприятные условия для терроризма", - говорится в заявлении правительства Ирака.

Иракский главный клерик Аятолла Али Аль-Систани осудил решение Вашингтона и призвал исламское сообщество объединиться и вернуть себе Иерусалим.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время официально признать Иерусалим столицей Израиля. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал все страны признать Иерусалим столицей этой страны.

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявляет, что позиция ЕС неизменна - Иерусалим должен быть столицей двух государств - Израиля и Палестины.

Лидер движения ХАМАС Исмаил Хания призвал к новой интифаде - восстанию против Израиля. На Западном берегу Иордана и в восточной части Иерусалима закрыты государственные учреждения, магазины, школы и банки, тысячи палестинцев вышли на акцию протеста.

Восемь членов Совбеза ООН потребовали созвать заседание по Иерусалиму.