Восемь членов Совбеза ООН потребовали созвать заседание по Иерусалиму

Восемь из 15 членов Совета Безопасности ООН потребовали провести в пятницу, 8 декабря, заседание из-за решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

Как сообщает Reuters, о проведении заседания попросили Франция, Боливия, Египет, Италия, Сенегал, Швеция, Великобритания и Уругвай.

По словам заместителя постпреда Швеции в ООН Карла Скау, «ООН дала Иерусалиму специальный юридический и политический статус, и Совет Безопасности призвал международное сообщество уважать его».

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Скау напомнил о принятой Совбезом в декабре 2016 года резолюции, в которой говорится, что ООН не признает результаты войны 1967 года, в результате которой Израиль аннексировал восточную часть Иерусалима. В поддержку резолюции высказались 14 стран, а США отказались от голосования. Палестина считает Восточный Иерусалим своей столицей.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля.

При этом он отметил, что принятое решение не означает ослабления приверженности США поиску долгосрочного мира в регионе. Он также отметил, что нынешний шаг не связан с решением спорных вопросов, в частности, о границах.