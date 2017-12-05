В России объявили первых СМИ-иностранных агентов

Министерство юстиции России объявило иностранными агентами девять американских СМИ, в том числе «Голос Америки», «Радио Свобода», а также проект Крым.Реалии. Об этом УНИАН сообщили в Минюсте России.

«5 декабря в соответствии с Законом Российской Федерации «О средствах массовой информации», решениями Минюста России иностранными средствами массовой информации, выполняющими функции иностранного агента, признаны: «Голос Америки», Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС), Телеканал Настоящее Время, Татаро-башкирская служба Радио Свобода (AzatliqRadiosi), «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Фактограф», Кавказ.Реалии, Крым.Реалии», - говорится в сообщении.

25 ноября президент России Владимир Путин подписал закон, содержащий нормы о СМИ, выполняющих функции иностранных агентов. Согласно закону, иностранными агентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от других государств или иностранных организаций. Решение о том, какие СМИ будут отнесены к иностранным агентам, принимает Минюст.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин отмечал, что под действие закона не будут подпадать российские медиа, имеющие иностранное финансирование.

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В Совете федерации заявили, что соответствующие поправки стали вынужденной ответной мерой на "притеснение российских СМИ в США", в частности, признание RT America иностранным агентом.

Справка УНИАН. Первые ограничения для иностранных СМИ в РФ были введены в 2014 году, когда российский парламент принял закон, запрещающий иностранным инвесторам иметь более 20% акций российских СМИ. Это привело к уходу многих иностранных игроков с российского медиарынка, но не затронуло деятельность крупных международных СМИ, публикующихся и на русском языке, таких как BBC, Deutsche Welle или Radio Free Europe/Radio Liberty.

Новое законодательство распространяется на иностранные СМИ, работающие на русском языке без аккредитации в МИДе, а также российские медиа, так или иначе финансируемые из-за границы. Эти средства массовой информации должны будут раскрывать полную информацию о своём финансировании и бюджетах, а опубликованные ими материалы должны будут иметь маркировку «иностранного средства массовой информации».