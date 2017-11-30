Ряд богатейших людей России признали знакомство с Путиным "токсичным активом" - Reuters

Угроза введения новых санкций США сделала близость к президенту РФ Владимиру Путину "токсичным активом" для ряда богатейших людей России, говорят представители местной деловой элиты.

Журналисты поговорили с двумя десятками человек в деловых и политических кругах, многие из которых сказали об атмосфере страха и беспокойства среди бизнесменов, которые боятся попасть в черный список США, передает Reuters.

"Люди в напряге. Ситуация подвешенная. Признают тебя близким к Путину - поди докажи, что не так. Судиться за свои активы против США трудно", - сказал высокопоставленный источник в крупной российской компании.

Подписанный президентом США Дональдом Трампом 2 августа закон о расширении санкций обязывает американскую администрацию представить в конце января в Конгресс доклад о наиболее важных политических деятелях и бизнесменах, приближенных к руководству России.

В докладе также должен быть оценен их чистый капитал, источники дохода и бизнес-связи за пределами России.

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Юристы, знакомые с санкциями, говорят, что сам доклад не будет иметь юридической силы, а включение в него не означает автоматическое применение санкций. Однако закон, подписанный Трампом, в целом повышает риски для компаний, ведущих бизнес с организациями, попавшими под санкции.

"Закон очень плохой, очень широкий и очень рыхлый, его применение может иметь любые последствия", - сказал глава второго по величине российского госбанка ВТБ Андрей Костин на этой неделе.

Источник в окружении крупного бизнесмена, входящего в топ-100 списка самых богатых россиян по версии журнала Forbes, говорит, что его босс решил ограничить свое присутствие на публичных мероприятиях, в которых принимает участие Путин, чтобы не привлекать внимание американских чиновников.

"Он просто старается поменьше мелькать рядом с Путиным в последнее время – заседания, встречи, совещания”, - сказал источник на условиях анонимности.

"Никто пока не знает, что будет. Но все боятся за себя, боятся персональных санкций. Потому что - а вдруг под санкции попадет вообще весь российский истеблишмент? Неизвестно, поэтому все боятся", - сказал источник, близкий к еще одному российскому бизнесмену из списка Forbes.

Бизнесмен из числа 100 богатейших людей России сказал, что не может добиться ясности от своих контактов в политических кругах по поводу угрозы санкций. На вопрос, как можно защититься, он сказал: "Никак. Уехать".

Бизнесмен высказал разочарование российскими властями.

"Руководство (РФ) не верит, что санкции будут по жесткому сценарию. Они все живут в параллельной реальности. Никто не хочет слушать бизнес", - сказал бизнесмен на условиях сохранения анонимности.

По мнению источника, близкого к Кремлю и правительству, подобные настроения могут усилиться, если санкции ударят по еще большему числу российских олигархов.

Получить комментарий Кремля пока не удалось.