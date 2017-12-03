Военные Аргентины обнаружили два места возможного нахождения пропавшей подлодки "Сан-Хуан"

Специалисты определили два возможных места нахождения пропавшей аргентинской подлодки «Сан-Хуан», сообщает издание La Nacion.

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Об этом заявил официальный представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби. По его словам, поиски осложняются плохими погодными условиями. В настоящее время специалисты обследуют два района «на глубине 700 и 950 метров».

Ранее военные моряки осуществили два первых спуска аппарата «Пантера Плюс» в районе пропавшей подлодки ВМС Аргентины «Сан-Хуан». Подлодка «Сан-Хуан», на борту которой находились 44 человека, перестала выходить на связь 17 ноября.