Отношения ЕС с восточными соседями имеют большое значение - Меркель

Пятый саммит "Восточного партнерства" проходит в пятницу, 24 ноября, в Брюсселе. Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) после прибытия на саммит отметила, что отношения ЕС с восточными соседями имеют большое значение, в частности, и в вопросе безопасности. Об этом сообщает DW.

Она также добавила, что планирует в этот день обсудить на встрече с президентом Украины Петром Порошенко конфликт Украины с Россией. "Я буду особенно с президентом Порошенко говорить о конфликте Украины с Россией, чтобы увидеть, возможно ли в этом очень тяжелом конфликте сделать небольшие шаги вперед", - передает корреспондент DW в Брюсселе.

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Британская премьер-министр Тереза Мэй по прибытии на саммит подчеркнула важность распознавания угроз. "Мы должны быть бдительными в отношении действий стран, которые являются враждебными, таких, как Россия, которые ставят под угрозу потенциальный рост Восточного партнерства, и которые пытаются разрушить нашу коллективную силу". Она также отметила, что ожидает возобновления преданности европейских стран совместной работе для решения проблем в сферах безопасности и развития.