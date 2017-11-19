С пропавшей в Атлантическом океане подлодки пытались позвонить

С пропавшей на прошлой неделе в Атлантическом океане дизельной подводной лодки «Сан Хуан» была осуществлена попытка телефонного контакта с морским опорным пунктом. Об этом сегодня сообщила пресс-служба министерства обороны Аргентины, передает DW.

Попытка установить телефонную связь, которую зарегистрировали через спутник, длилась около семи секунд. При этом эксперты уточняют, что возможность установить связь фактически исключена.

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Однако, по мнению представителя аргентинского ВМФ капитана Энрике Балби, подобные сигналы могут свидетельствовать о том, что лодка могла всплыть. В настоящий момент специалисты пытаются установить место, откуда были посланы сигналы.

Связь с субмариной, построенной на верфях в Германии, пропала 15 ноября в Атлантическом океане во время ее перехода с базы ВМС Ушуая на юге страны к месту базирования в Мар-дель-Плата, в 400 км к югу от Буэнос-Айреса. На борту лодки находились 44 человека. В спасательной операции участвуют 10 аргентинских военных кораблей, полярное судно из Великобритании, а также три американских самолета. Свою помощь предложили также в Бразилии, Чили, Уругвае и ЮАР.

Как сообщал УНИАН, в Атлантическом океане пропала подлодка ВМС Аргентины. Последнее известное местонахождение лодки — бухта Сан Хорхе, в 432 км от берега.