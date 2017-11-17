Совбез ООН не поддержал российский проект резолюции по химатакам в Сирии

Российский проект резолюции о продлении расследования случаев химических атак в Сирии не набрал минимально необходимого числа голосов в Совбезе ООН, пишет Reuters.

Поддержали российский проект, помимо самой РФ, только Китай, Боливия и Казахстан.

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Против проголосовали семь стран - США, Великобритания, Франция, Швеция, Украина, Италия и Уругвай. Среди воздержавшихся - Эфиопия, Япония, Египет и Сенегал.

Для принятия резолюции необходимы девять голосов "за", а также отсутствие вето со стороны постоянных членов Совбеза - США, Франции, России, Британии или Китая.

Отметим, что перед этим Россия заблокировала в Совбезе ООН подготовленный США проект резолюции о возобновлении международного расследования по установлению виновных в химических атаках в Сирии. Резолюция США по химатакам получила 11 голосов "за". Россия и Боливия проголосовали против, в Китай и Египет воздержались.