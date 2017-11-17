Россия заблокировала в СБ ООН проект резолюции США по химатакам в Сирии

Россия заблокировала в Совбезе ООН подготовленный США проект резолюции о возобновлении международного расследования по установлению виновных в химических атаках в Сирии.

Это уже 10-е вето, примененное Россией в СБ ООН по Сирии с начала боевых действий в этой стране в 2011 году, пишет Reuters.

Для принятия резолюции необходимы девять голосов "за", а также отсутствие вето со стороны постоянных членов Совбеза - США, Франции, России, Британии или Китая.

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Резолюция США по химатакам получила 11 голосов "за". Россия и Боливия проголосовали против, в Китай и Египет воздержались.

"Россия убила совместный механизм расследования. Россия подорвала наши возможности сдерживать будущие атаки", - сказала постпред США в ООН Никки Хейли.

"Фактически Россия одобряет использование химического оружия в Сирии. Как же тогда мы можем доверять поддержке Россией предполагаемого мира в Сирии?", - добавила Хейли.