Никто в ЕС не признает независимость Каталонии - президент Европарламента

Президент Европейского парламента Антонио Таяни заявляет, что никто в Европейском Союзе не признает независимость Каталонии.

Соответствующее заявление президента ЕП была распространена в пятницу в Брюсселе, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

"Декларация о независимости, которая была проголосована сегодня в парламенте Каталонии, является нарушением закона, Конституции Испании и Устава автономии Каталонии, которые являются частью правовой системы ЕС. Никто в Европейском Союзе не признает эту декларацию", - говорится в заявлении.

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Таяни убежден, что сейчас более чем когда-либо надо "восстановить законность в качестве основы для диалога и гарантии свобод и прав всех граждан Каталонии."

Как сообщал УНИАН, Каталонский парламент сегодня, 27 октября, проголосовал за резолюцию, которая формально декларирует независимость от Испании.

Сенат Испании одобрил план правительства по введению прямого управления над Каталонией сразу же после того, как парламент этого региона проголосовал за независимость от Испании.