За химической атакой на Хан-Шейхун стоит правительство Сирии - ООН

Комиссия Организации Объединенных Наций по расследованию событий в Сирии объявила, что имеет доказательства причастности сирийских правительственных войск к химической атаке, которая произошла в апреле этого года в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб, как пишет DW.

По данным комиссии, обнародованным в среду, 6 сентября, она собрала "значительный объем информации", который демонстрирует, что за газовой атакой, унесшей жизни 83 человек, стояло правительство Сирии.

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В целом же во время конфликта в Сирии химическое оружие было применено 33 раза, сообщили в ООН. При этом 27 раз до химических атак прибегали правительственные войска. Ответственных за еще шесть атак комиссия еще не определила. Правительство Сирии неоднократно отрицало использование его войсками химического оружия.

Напомним, что в апреле Организация по запрещению химического оружия (ОЗХЗ, OPCW) объявила, что имеет "неоспоримые" доказательства того, что во время газовой атаки 4 апреля в сирийском городе Хан-Шейхун был использован зарин или подобное вещество.