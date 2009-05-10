В Афинах вновь - ожесточенные столкновения полиции с анархистами

Греческая полиция применила в Афинах слезоточивый газ для разгона анархистов, которые бросали в стражей порядка бутылки с зажигательной смесью и камни, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Анархисты подожгли мусорные баки и автомашину и стали забрасывать отряды спецназа булыжниками и бутылками с зажигательной смесью, однако под напором полиции им пришлось ретироваться. Они скрылись на территории столичного Политехнического института, куда, как и в другие вузы, по греческому законодательству, стражам порядка вход запрещен.

Столкновения с полицией произошли после того, как около 200 ультралевых анархистов попытались пробиться к участникам разрешенного властями митинга на центральной площади Омония, который проводили около 300 ультраправых, требовавших выслать иммигрантов из Греции. Страсти накалились, когда стало известно, что ультраправые из группировки "Золотая заря" напали на группу иммигрантов и избили троих из них. Пострадавшие доставлены в больницу. Анархисты не смогли пробиться через заслоны полиции, охранявшие ультраправых, и начали бросать камни и бутылки с зажигательной смесью в спецназ. Полицейские в ответ применили слезоточивый газ.