Выборы в ФРГ: российские боты в Twitter ведут кампанию за немецких ультраправых

Второй день в Twitter сотни "ботов" - автоматические учетные записи – ведут кампанию в поддержку ультраправой немецкой партии "Альтернатива для Германии" (AfD). Многие из них связаны с Россией. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Bild.

В субботу днем аккаунт с названием @RenateBiller опубликовал сообщение такого содержания: "Если они останутся при власти, то через 5 лет будет гражданская война. #пит #шахрайствонавиборах #islamization".

Аккаунт был создан всего несколько дней назад и имел 16 подписчиков. Однако сообщения сторонника AfD всего за 12 часов получил 641 ретвит и 643 лайки - это неестественно для такого неизвестного аккаунта.

Сотни учетных записей, что ретвитнули это сообщение, родом из России, имеют русские названия и состоят из произвольных комбинаций букв и цифр.

Раньше многие из них распространяли рекламу недвижимости и автомобилей в России, новости о событиях в РФ, например, о лидере российской оппозиции Александре Навальном. Теперь они вдруг все выступили в поддержку AfD.

Аналитический отчет группы DFRLab показывает, что устойчивое распространение сообщений правой тематики позволяет предположить, что "ботами управляет или сторонник AfD, или партия заплатила русской бот-сети за распространение сообщений".

Издание отмечает, что "немецкие боты" также массово участвуют в распространении правых сообщений в день выборов. Они вывели хэштег "фальсификация выборов" в топ актуальных.

Согласно подсчетам компьютерной программы Nimmo, было опубликовано больше, чем 5700 постов с хештегами "фальсификация выборов" (#WahlBetrug). Более 11% из них были только с одного аккаунта.

Traffic on the hashtag #WahlBetrug (i.e. "election fraud") over the past week. Someone's building a narrative. #btw17pic.twitter.com/y2y1RBYbHV — Ben Nimmo (@benimmo) September 23, 2017

Этот пользователь под именем "teletubbies007" в воскресенье публикует твиты каждые 20 секунд с сообщениями на поддержку AfD или против Ангелы Меркель и других политиков и партий. Это также говорит о том, что это "умный" робот, который хочет увеличить упоминаемость AfD.

Также на официальных аккаунтах AfD состоялась кампания "фальсификация выборов". Например, пользователи утверждали, что результат менее чем 15% для правой популистской партии будет объяснен лишь фальсификацией выборов.

Bild проанализировал хэштег "фальсификация выборов". Он наиболее тесно связан с терминами "AfD", "исламизация", "наблюдатель за выборами". За пределами Германии его обычно используют в трех странах: США, Великобритания и Россия.

До воскресенья более полумиллиона пользователей использовали его. Только 10,1% упоминаний в Twitter были оригинальными твитами, 88% - ретвиты. Поэтому можно предположить, что многие из них были сделаны автоматизированными аккаунтами.