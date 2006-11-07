Демонстрантов в Бишкеке разгоняют газом и шумовыми гранатами

В результате столкновений на митинге в Бишкеке в больницы города доставлены четыре человека с огнестрельными ранениями, собщают информационные агентства со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Киргизии.

Еще двое участников митинга госпитализированы с отравлением газом. Общее количество пострадавших, по предварительным данным, составило шесть человек. Двое из них получили черепно-мозговые травмы.

По информации корреспондента Lenta.ru , для разгона демонстрантов милиция применила шумовые гранаты. Пострадавшие, скорее всего, получили осколочные ранения. Для перевозки раненых были задействованы шесть карет скорой помощи.

По другим сведениям правоохранители применили слезоточивый газ "Черемуха", оттеснив митинг пропрезидентских сторонников то здания парламента. Сейчас площадь перед парламентом освобождена от митингующих. Ее охраняют усиленные отряды милиции.

Кроме того, местные журналисты сообщают, что "число участников движения в поддержку президента стремительно растет". У здания парламента собралось порядка шести тысяч сторонников президента Курманбека Бакиева.

Они распространили обращение к главе государства. В нем отмечается: "Обращаемся к вам как к гаранту Конституции и исполнительной власти республики с требованием проявить данную вам власть и временно изолировать от народа возмутителей спокойствия, нагло рвущихся к власти, намечавших силовой ее захват, а ныне пытающихся осуществить пресловутый "конституционный переворот".

По их словам, оппозиционные силы спровоцировали политический кризис, что привело к расколу в парламенте страны. "Действия той части депутатов, которые пытаются инициировать принятие новой Конституции не предусмотренным законом порядком, не только выходят за рамки правового пространства, но и создают недопустимый политический прецедент. Это не что иное, как открытое намерение захвата власти антиконституционным способом".

Власти готовы применить оружие для пресечения попыток захвата государственных зданий и в случае угрозы жизни людей, но пока его не применяли, заявил журналистам заместитель министра внутренних дел Шеркозы Мирзакаримов.

"Огнестрельное оружие (на митинге) не применялось, однако в случае попыток захвата государственных зданий, угрозы жизни людей мы будем применять оружие", - сказал замглавы МВД Киргизии.

РИА новости, Лента.ру