Румыния отказалась продлевать лицензию российскому телеканалу из-за угрозы пропаганды

В Румынии отказались продлевать лицензию российскому телеканалу RTR из-за угрозы пропаганды. Об этом сообщает РБК со ссылкой на местное издание RFI.

Решение о лицензии принимал Румынский Национальный совет по телевидению и радио. Во вторник в ходе голосования «за» это решение выступили все девять присутствующих на заседании членов совета.

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«Существует опасность того, что эта телестанция предоставит ложную информацию о Европейском союзе и Соединенных Штатах. Речь идет о пророссийском пропагандистском материале, так называемых фальшивых новостях», - пояснил член совета Валентин Жукан.

Представитель телекомпании сообщил RFI, что RTR продолжит добиваться лицензии на проведение трансляций в Румынии.

Ранее УНИАН сообщал, что в Молдове предложат владельцам пяти телеканалов убрать из сетки вещания российские программы "пропагандистского характера" в случае принятия закона о борьбе с зарубежной пропагандой.